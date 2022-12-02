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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 11:29

ASELSAN'ın Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete başladı! İşte ilk görüntüler

Hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlayacak ASELSAN'ın Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi (HSTEM) faaliyete geçti. 'ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı'nda ise hava savunma sistemlerinin zorlayıcı senaryolar altında testleri, doğrulamaları ve etkinlik gösterimi yapılacak.

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