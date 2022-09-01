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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:30

ASELSAN'ın 'böcek İHA'sı' TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi! İşte ilk görüntüler

ASELSAN, 'mini/nano İHA' çalışmaları kapsamında geliştirdiği 'çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizmasını' TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi.

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