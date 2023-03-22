  • $19,0427
  • 20,5627
  • 1190.05
  • 4961.67

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:45

ASELSAN üretti! Su altından gelecek tehditlere karşı yeni avcı

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, su altı savunma sistemlerindeki tecrübesiyle yeni bir otonom su altı aracı geliştiriyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.