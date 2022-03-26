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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:45

Apollo 17'nin 50 yıl önce Ay'dan topladığı numune açıldı! Bugüne kadar kapalı tutuldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının 1972'deki Apollo 17 misyonu kapsamında Ay'dan toplanan ve bugüne kadar kapalı tutulan örnek açıldı.

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