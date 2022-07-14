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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:19

Amasya'da liseliler yaptı! TEKNOFEST'te yarışacak

Amasya'nın Taşova ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki yarışlara katılmaya hak kazandı.

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