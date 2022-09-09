  • $18,243
  • 18,3528
  • 1006.37
  • 3531.44

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 16:22

Alacak davasında sosyal medya delil sayıldı! Yargıtay'dan emsal karar

Bir avukatın, müvekkili için 'vekalet ücretini ödemediği' iddiasıyla başlattığı icra takibinde Yargıtay, e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların 'delil niteliğinde' olduğunu aktardı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.