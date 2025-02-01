Haberler
  • $35,8609
  • 37,2521
  • 3228.24

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2025 Cumartesi 13:08 |

Aksaray Müzesi'ndeki mumyalar iklimlendirme yöntemiyle korunuyor

Aksaray'daki çeşitli kazılarda bulunarak sergilenen 10 yetişkin, 3 çocuk ve kedi mumyasının zarar görmesinin önüne iklimlendirme yöntemiyle geçiliyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.