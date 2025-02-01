Aksaray Müzesi'ndeki mumyalar iklimlendirme yöntemiyle korunuyor

Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanıp 2006'da açılışı gerçekleştirilen 10 bin 400 metrekarelik alana sahip Aksaray Müzesi'nde birçok eser sergileniyor.
Mumyaların 10 ile 12. yüzyıla tarihlendiğini belirten Demir, "Ihlara Vadisi'nin bir adının da Mumyalar Vadisi anlamına gelen Peristrema Vadisi. Mumyacılık sanatı Mısırlılar döneminden bilinen bir gelenek. Mısır'ın mumyalarını biliyoruz. Anadolu'da da mumyacılık var. Bizans ve İlhanlılar döneminde bulunan mumyalar var. Müzemizde çeşitli dönem kazılarda çıkarılan yetişkin, çocuk ve hayvan mumyalarıyla onlara ait eşyalar sergileniyor." ifadelerini kullandı.
"Mumyaların bakımlarını laboratuvarlarımızda yaptırıyoruz"
Mumya görmek isteyenlerin kesinlikle Aksaray Müzesi'ni ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Mumyaların bakımlarını laboratuvarlarımızda yaptırıyoruz. Genel kontrolleri oralarda yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu durumlarda da uzman kişiler bizlere yardımcı oluyor. Sürekli gözetlemesini yapıyoruz. İklimlendirme yöntemiyle mumyalarımızı koruyoruz. Bağıl nem oranları ve bozulabilecek karbonik maddeleri sabit ısıda tutuyoruz. Isı dereceleri ve bağıl nemleri sürekli kontrol ediliyor. Nem seviyeleri düştüğünde otomatik iklimlendirme sistemi devreye giriyor. Bu sistemle mumyaların gerilmesinin, böceklenmesinin veya farklı zararların önüne geçiyoruz."