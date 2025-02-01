Aksaray Müzesi'ndeki mumyalar iklimlendirme yöntemiyle korunuyor

"Mumyaların bakımlarını laboratuvarlarımızda yaptırıyoruz"





Mumya görmek isteyenlerin kesinlikle Aksaray Müzesi'ni ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:





"Mumyaların bakımlarını laboratuvarlarımızda yaptırıyoruz. Genel kontrolleri oralarda yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu durumlarda da uzman kişiler bizlere yardımcı oluyor. Sürekli gözetlemesini yapıyoruz. İklimlendirme yöntemiyle mumyalarımızı koruyoruz. Bağıl nem oranları ve bozulabilecek karbonik maddeleri sabit ısıda tutuyoruz. Isı dereceleri ve bağıl nemleri sürekli kontrol ediliyor. Nem seviyeleri düştüğünde otomatik iklimlendirme sistemi devreye giriyor. Bu sistemle mumyaların gerilmesinin, böceklenmesinin veya farklı zararların önüne geçiyoruz."