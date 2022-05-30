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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:47

Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım başladı

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) bir yıl içinde yerli motorla buluşturmaya hazırlanıyor.

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