Akıllı mühimmatlar hidrojen enerjisiyle fırlatılacak! SAHA Expo'da ilk kez sergilendi

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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen hidrojen itkili akıllı savunma sistemi ile yeni nesil dron ve dolanan mühimmat tehditleri maliyet etkin ve hassas şekilde imha edilebilecek.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi bünyesinde STM ile Gürbağ Savunma Teknolojinin iş birliğiyle su üstü ve su altı platformlara yönelik başlayan hidrojen enerji kaynaklı çözümlere bir yenisi eklendi.

Hidrojen enerjisi, hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesiyle oluşuyor. Kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik enerjiye dönüşebilen hidrojen, yüksek alev hızı, tutuşma yeteneği ve düşük ateşleme enerjisi gerektirmesi gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Hidrojen "geleceğin enerjisi" olarak görülüyor.

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Hidrojen teknolojisi birçok alanda fark yaratırken ürünleşmenin de teknoloji ve maliyet açısından zor olduğu bir alan olarak değerlendiriliyor.

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Hydro-GIDS ile asimetrik hedefler otomatik tespit edilebiliyor

Gürbağ Savunma Teknolojileri, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Akıllı Savunma Sistemi Hydro-GIDS 'i ilk kez sergiledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de incelediği Hydro-GIDS, bir römork üzerine yapılandırılan radar, elektro-optik, hidrojen itkili lançer ve haberleşme sistemlerinden oluşuyor.

Gürbağ Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen özgün yazılım sayesinde asimetrik hedeflerin otomatik olarak tespitini, teşhisini ve takibini yapabilen sistem, bünyesinde bulunduğu lançer aracılığıyla sabit kanatlı dolanan mühimmat ve benzeri hassas güdümlü mühimmatları ateşleyebiliyor. Böylelikle Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemi, kullanıcısına, hedef tespitinden imhasına kadar uzanan entegre bir çözüm sunuyor.

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Radar ve elektro-optik faydalı yükleri aracılığıyla elde ettiği hedef verilerini komuta-kontrol merkezine aktarabilen Hydro-GIDS'in en kritik özelliği ise bünyesinde bulundurduğu lançer sisteminde saklı bulunuyor. Genellikle patlatmalı şekilde kullanılan klasik lançer sistemleri ya tek atım ömrüne sahip oluyorlar ya da her atım sonrasında bakım ihtiyacı doğuruyorlar. Gürbağ Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen Hydro-GIDS Sistemi'nin lançerinde ise hidrojen beslemeli itki sistemi kullanılıyor. Bu itki sistemi sayesinde hem mühimmat atımı sonrasında lançerler birden fazla kez kullanılabiliyor hem de atılan mühimmat çok daha az şoka maruz kalıyor ve böylelikle olası arıza riskleri ortadan kaldırılıyor.