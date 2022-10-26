  • $18,6126
  • 18,6746
  • 999.585
  • 3985.68

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:38

Akıllı mühimmatlar hidrojen enerjisiyle fırlatılacak! SAHA Expo'da ilk kez sergilendi

Gürbağ Savunma Teknolojileri, Hidrojen beslemeli itki sistemine sahip Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemini, SAHA Expo'da ilk kez sergiledi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.