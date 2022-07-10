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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 13:03

Akademisyenler 5 ayda yaptı! Kaynakçıların elini rahatlatacak

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Tımaç ve ekibi, endüstride kullanılan TIG kaynağı sırasında yaşanan çeşitli iş kazalarının ve zaman kayıplarının önlenmesi amacıyla 'ilave tel tutucu aparat' geliştirdi.

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