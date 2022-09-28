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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:54

Abdülhamid'in projesinden etkilendiler! Öğrenciler hyperloop aracı tasarladı

Sultan 2. Abdülhamid döneminde Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu projesinden etkilenen Karabük Üniversitesi öğrencileri, ürettikleri hyperloop (üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı) teknolojisine sahip araca 'Hicaz' adını verdi.

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