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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:46

59 yıl sonra Dünya'ya en yakın geçişini yapacak! Gökyüzü gözlemcileri için görsel şölen

Jüpiter bugün, 59 yıl sonra Dünya'ya en yakın geçişini yapacak ve o akşam gökyüzü gözlemcileri için görsel şölen oluşturacak

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