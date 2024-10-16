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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:04

5. nesil askeri araç! Doğduğu topraklarda ilk kez vitrine çıkıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 5. nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8x8, SAHA EXPO ile doğduğu topraklar ilk kez sergilenecek.