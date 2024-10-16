5. nesil askeri araç! Doğduğu topraklarda ilk kez vitrine çıkıyor

PARS ALPHA 8x8, yeni nesil zırhlı muharebe araçları alanında yenilikçi çözümlere öncülük ederek üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getiriyor.

Her türlü arazi ve hava koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip PARS ALPHA, FNSS'nin 8x8 araçlarında tecrübe ettiği tüm tekerleklerden tahrikli sürüş, yükseklik ayarlanabilir bağımsız süspansiyon ve tüm akslardan dönüş sistemini, yenilikçi tasarım ve önden güç grubunun getirdiği eşit aks dağılımı ile birleştirerek fark yaratan bir hareket kabiliyeti sunuyor.