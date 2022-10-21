  • $18,6031
  • 18,2207
  • 970.86
  • 3910.16

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 10:03

2 bin yıldır kayıptı! Dünyanın en eski yıldız haritası bulundu

Fransa'da yapılan yeni bir çalışma yaklaşık 2 bin yıldır kayıp olan ve bilim tarihinde son derece büyük bir öneme sahip dünyanın en eski yıldız haritasını ortaya çıkardı. Bilim insanları, el yazmasındaki çizimlerin, MÖ 129'daki yıldızların konumuyla aynı hizada olduğunu kanıtladı. Ayrıca, araştırmacılar Corona Borealis takımyıldızının koordinatlarını haritada net bir şekilde okudu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.