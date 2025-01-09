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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2025 Perşembe 11:00 |

15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu! Roketsan üretimi L-UMTAS füzesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli insansız hava aracı ANKA, Roketsan üretimi L-UMTAS füzesi ile 15 bin feet yükseklikten hedefini tam isabetle vurdu.

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