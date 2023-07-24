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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:08

14 saatlik yol 3,5 saate düşecek! Ankara-İzmir Hızlı Treni projesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, altyapı işlerinde yüzde 57 fiziksel ilerleme sağlanan Ankara-İzmir Hızlı Treni projesinin tamamlaması ile 14 saatlik yolculuğun 3,5 saate ineceğini söyledi.

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