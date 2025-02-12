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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 16:27 |

10'dan fazla ülkeye ihraç edildi! STM'nin geliştirdiği İHA sistemi 'Kargu'

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen taşınabilir döner kanatlı milli vurucu İHA sistemi 'Kargu'nun 2018'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alarak 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

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