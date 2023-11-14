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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:59

10 dakikada 40 kilometrelik rotayı tamamlayabilecek! Uçan taksi

Gelecek yıllarda taksi olarak kullanılması planlanan elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, 10 dakikada 40 kilometre yol katedebilecek.

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