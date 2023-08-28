Yaza damga vurdular! İşte servet ödenen transferler...

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak
Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı Hasan Dağı, dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Transfer şampiyonu Fenerbahçe! Tam tamına 140 milyon euro...
Başkan Ali Koç yönetiminde ligde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, transferde ise tam tersine fırtına gibi esti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 140 milyon euroluk satış gerçekleştirdi. İşte detaylar...
''Filenin Sultanları'' kupayı aldı! FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olduk
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.