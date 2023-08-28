Yaza damga vurdular! İşte servet ödenen transferler...

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı Hasan Dağı, dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.