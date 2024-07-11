Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 fikstürü belli oldu! Derbi maçları ne zaman?

DİĞER GALERİLER

Berlin kırmızı-beyaz! Maça saatler kala heyecan dorukta A Milli Futbol Takımı bu akşam Hollanda ile çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Türk taraftarlar Berlin sokaklarını kırmızı beyaza boyadı ve Milli Takım'a destek oldu. İşte görüntüler...

A Milli Takım kampında Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç anlar! EURO 2024'te Çekya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da hazırlıklar başladı. Karşılaşmanın hazırlıkları sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ile yıldız futbolcu Arda Güler arasında ilginç görüntüler yaşandı. İkili arasında yaşanan bu anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti.