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Haberler
  • 23 Temmuz 2023 Pazar 14:52

Transfer şampiyonu Fenerbahçe! Tam tamına 140 milyon euro...

Başkan Ali Koç yönetiminde ligde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, transferde ise tam tersine fırtına gibi esti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 140 milyon euroluk satış gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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'Filenin Sultanları' kupayı aldı! FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olduk

''Filenin Sultanları'' kupayı aldı! FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olduk

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Şampiyon taraftarıyla buluştu! Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük kutlama

Şampiyon taraftarıyla buluştu! Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük kutlama

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı.
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