Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor
Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'', Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'' ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.
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