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Haberler
  • 5 Mayıs 2023 Cuma 09:25

Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

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