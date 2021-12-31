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  • 31 Aralık 2021 Cuma 20:25

Lionel Messi'nin keşfedilmesi ve Barcelona'ya geliş hikayesi

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen, 6 FIFA Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi, hiç şüphesiz futbol denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor. 2000 yılında FC Barcelona'ya transfer olan ve 2021 yazına kadar aralıksız 21 yıl bu kulüpte forma giyerek İspanyol kulübün efsanesi haline gelen Messi'nin keşfedilmesini ve Barça'ya geliş hikayesini Twitter'dan ''@anilsirincom'' isimli kullanıcı flood halinde yazdı. İşte futbolun tarihini baştan yazan Arjantinli çocuğun hikayesi...

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