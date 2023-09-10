Kimler gitti kimler! İşte Süper Lig tarihinin en pahalı 10 satışı...

İşte 2022-23 sezonunun en golcüleri!
Geçtiğimiz sezon performansı ve attığı goller ile dünyanın gündemine birçok futbolcu oldu. Bizlerde bu haberimizde sizin için 2022-23 sezonunda Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla gol atan oyuncuları derledik.
Galatasaray fırsat transferi peşinde! İşte hedefteki isimler...
Galatasaray transferde pusuya yattı. Sarı-Kırmızılılar, transferin son haftasını fırsat isimleri bekleyerek geçirecek. İşte gündemdeki o isimler...
Galatasaray'da sakatlık ve form durumu: Icardi, Oliveira, Zaha ve Ndombele
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnce, aynı zamanda sosyal medyada fazla kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tanguy Ndombele'nin durumunu da değerlendirdi. İşte sarı kırmızılılarda son durum...