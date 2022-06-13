  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:44

Jorge Jesus istedi, Samandıra yenilendi

Süper Lig'in 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

DİĞER GALERİLER

Futbolcuların tatil anları

Futbolcuların tatil anları

Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan sporcular, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. İşte sporcu camiasından tatil kareleri...

İşte dünya ekiplerinin yeni sezon formaları

İşte dünya ekiplerinin yeni sezon formaları

Dünyada yeni sezon formaları tek tek açıklanıyor. İşte 2022-2023 sezonunda resmileşen yeni sezon formaları...

Kupa artık sahibinin ellerinde!

Kupa artık sahibinin ellerinde!

Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuştu! Görkemli bir tören ile Karadeniz'deki gemi filosu turu ile stada gelen ve taraftarının önünde kupasına kavuşan Trabzonspor'un şampiyonluk heyecanı bu karelerde. İşte bordo-mavililerin kupaya kavuştuğu günden enstantaneler...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.