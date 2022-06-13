Jorge Jesus istedi, Samandıra yenilendi

Kupa artık sahibinin ellerinde!

Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuştu! Görkemli bir tören ile Karadeniz'deki gemi filosu turu ile stada gelen ve taraftarının önünde kupasına kavuşan Trabzonspor'un şampiyonluk heyecanı bu karelerde. İşte bordo-mavililerin kupaya kavuştuğu günden enstantaneler...