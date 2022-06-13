Jorge Jesus istedi, Samandıra yenilendi

Süper Lig'in 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları bugün resmen başlıyor. Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon öncesinde teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle Can Bartu Tesisleri'nde bazı değişiklikler yapıldı.
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