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  • 6 Eylül 2023 Çarşamba 16:35

İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferler ile dünya basınının gündemine oturan Süper Lig ekiplerinden en değerli ilk 11'i kurduk. İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i...

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