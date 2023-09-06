İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 6 numara arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde ise 4 aday öne çıkıyor. İşte o isimler...

Yıldızlar geçidi: 2023 yılında Arabistan'a transfer olan en pahalı oyuncular

Suudi Arabistan Ligi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın önemli futbolcularını transfer etmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren ve ödediklerini bonservis bedelleriyle dikkat çeken Suudi kulüpleri, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. İşte Suudi ekiplerinin en pahalı transferleri...