İşte Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu

Galatasaray rekor kırdı! İşte Süper Lig tarihinin en değerli takımı...

Bu yaz transfer döneminin en flaş takımlarından biri Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların yapılan takviyelerle Süper Lig tarihinin en değerli takımı oldu. İşte Galatasaray'ın en pahalı isimleri...