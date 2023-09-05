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Haberler
  • 5 Eylül 2023 Salı 19:34

İşte Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu

Trendyol Süper Lig'e yaz tranfer döneminde birçok yıldızı geldi. Bu haberimizde sizler için Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu listeledik.

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