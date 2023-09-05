İşte Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu

Galatasaray rekor kırdı! İşte Süper Lig tarihinin en değerli takımı...
Bu yaz transfer döneminin en flaş takımlarından biri Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların yapılan takviyelerle Süper Lig tarihinin en değerli takımı oldu. İşte Galatasaray'ın en pahalı isimleri...
Dünya, Filenin Sultanları'nı konuştu! İşte dış basın manşetleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Dünya basını Filenin Sultanları'nın galibiyetini böyle gördü. İşte detaylar...