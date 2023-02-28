İşte futbolda 2022'nin en iyileri! FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı

Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var

2022 Dünya Kupası'nın ardından en değerli futbolcular sıralaması da değişti. Transfermarkt piyasa değeri en yüksek olan futbolcuları derledi. Listede bulunan 9 futbolcunun değeri 100 milyon euroyu aştı. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...