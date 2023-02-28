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Haberler
  • 28 Şubat 2023 Salı 09:58

İşte futbolda 2022'nin en iyileri! FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı

FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı.

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