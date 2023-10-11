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Haberler
  • 11 Ekim 2023 Çarşamba 00:01

İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu!

Günümüz futbolunda birçok oyuncunun değeri tartışılıyor, kimisine az kimisine fazla değer biçiliyor tartışmaları hemen hemen her gün yaşanıyor. Bizlerde bundan bağımsız olarak bu haberimizde sizler için şu ana kadar bonservisine en çok bedel ödenen 10 oyuncuyu listeledik. İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu...

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