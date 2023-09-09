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Haberler
  • 9 Eylül 2023 Cumartesi 21:58

İşte 2022-23 sezonunun en golcüleri!

Geçtiğimiz sezon performansı ve attığı goller ile dünyanın gündemine birçok futbolcu oldu. Bizlerde bu haberimizde sizin için 2022-23 sezonunda Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla gol atan oyuncuları derledik.

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