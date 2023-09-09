İşte 2022-23 sezonunun en golcüleri!

Galatasaray fırsat transferi peşinde! İşte hedefteki isimler...
Galatasaray transferde pusuya yattı. Sarı-Kırmızılılar, transferin son haftasını fırsat isimleri bekleyerek geçirecek. İşte gündemdeki o isimler...
Galatasaray'da sakatlık ve form durumu: Icardi, Oliveira, Zaha ve Ndombele
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnce, aynı zamanda sosyal medyada fazla kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tanguy Ndombele'nin durumunu da değerlendirdi. İşte sarı kırmızılılarda son durum...