İşte 2022-23 sezonunun en golcüleri!

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İnce, aynı zamanda sosyal medyada fazla kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tanguy Ndombele'nin durumunu da değerlendirdi. İşte sarı kırmızılılarda son durum...

İşte Premier Lig'in en değerli 10 oyuncusu!

Tüm dünya tarafından dünyanın en büyük en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi'nde bir çok yıldız isim forma giyiyor. Bizlerde bu haberimizde Premier Lig'de forma giyen en değerli 10 oyuncuyu derledik.