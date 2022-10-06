İki önemli yarışa ev sahipliği yapacak! Federasyonunun 2022 takviminde yer aldı

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden olan Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor.

Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede

Messi ve Ronaldo'nun kariyerinin son demlerini yaşadığı günlerde, futbol dünyasını gözünü yeni genç yeteneklere dikti. Next Generation şirketi, 2022'nin en yetenekli ve potansiyelli 60 genç yıldızını açıklarken, Süper Lig'den 2 isimle birlikte Juventus'un Bayern Münih'ten transferi Kenan Yıldız da listede yer aldı.