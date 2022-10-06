İki önemli yarışa ev sahipliği yapacak! Federasyonunun 2022 takviminde yer aldı
Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, iki önemli yarışa ev sahipliği yapacak.
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Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2022 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ile Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokors Şampiyonası, 8-9 Ekim tarihlerinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenecek.
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