  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 6 Ekim 2022 Perşembe 13:59

İki önemli yarışa ev sahipliği yapacak! Federasyonunun 2022 takviminde yer aldı

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru, iki önemli yarışa ev sahipliği yapacak.

DİĞER GALERİLER

Elazığ stadında sona gelindi! 18 bin 423 seyirci kapasiteli

Elazığ stadında sona gelindi! 18 bin 423 seyirci kapasiteli

Elazığ'da inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadın yapımında sona gelindi.

Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor! İşte arşivden çıkan kareler

Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor! İşte arşivden çıkan kareler

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden olan Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor.

Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede

Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede

Messi ve Ronaldo'nun kariyerinin son demlerini yaşadığı günlerde, futbol dünyasını gözünü yeni genç yeteneklere dikti. Next Generation şirketi, 2022'nin en yetenekli ve potansiyelli 60 genç yıldızını açıklarken, Süper Lig'den 2 isimle birlikte Juventus'un Bayern Münih'ten transferi Kenan Yıldız da listede yer aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.