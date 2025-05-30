Galatasaray'dan 5. yıldız transferi! Şampiyona 105 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Kevin De Bruyne için servet döktüler
Kevin De Bruyne için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli ile anlaşmaya varan Belçikalı yıldız oyuncu Kevin De Bruyne için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
Avrupa'nın devlerinde Türk fırtınası! Milli oyuncular şov yaptı
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler'e, Kenan Yıldız'dan Kerem Aktürkoğlu'na… Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Türk futbolcular bu sezon sergiledikleri performansla takımlarına büyük katkı sağladı. Bazı oyuncular şampiyonluk yarışına damga vururken, bazıları sakatlıklarla boğuştu.