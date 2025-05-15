Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonu 8 isme güle güle

Final için geri sayım başladı! İşte dev maç öncesi öne çıkan istatistikler
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. İşte dev maç öncesinde iki takımda da öne çıkan detaylar...
Dünyanın en iyileri açıklandı! İşte Türk takımlarının sıralaması...
IFFHS, dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Türk takımlarının sıralamadaki yeri belli oldu. İşte dünyanın en iyi takımları...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...
Süper Lig'de 34. haftada Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...