Galatasaray'da yaprak dökümü! Sezon sonu 8 isme güle güle

Final için geri sayım başladı! İşte dev maç öncesi öne çıkan istatistikler

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. İşte dev maç öncesinde iki takımda da öne çıkan detaylar...