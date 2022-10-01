Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor! İşte arşivden çıkan kareler
Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden olan Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor.
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2 Aralık 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes, Sarıyar Barajı Hidroelektrik Santralinin açılış töreninde Galatasaray Kürek Takımı sporcularına ödül vermişti. (Arşiv)
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