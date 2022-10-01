Galatasaray, kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutluyor! İşte arşivden çıkan kareler

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Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede Messi ve Ronaldo'nun kariyerinin son demlerini yaşadığı günlerde, futbol dünyasını gözünü yeni genç yeteneklere dikti. Next Generation şirketi, 2022'nin en yetenekli ve potansiyelli 60 genç yıldızını açıklarken, Süper Lig'den 2 isimle birlikte Juventus'un Bayern Münih'ten transferi Kenan Yıldız da listede yer aldı.

Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası: Kaleci sorunu! İşte son 5 yılda gelip geçen isimler... Beşiktaş, dönem dönem kalesinde emin ellere yer verse de genel hatlarıyla bir file-bekçisi problemi yaşıyor. Beşiktaşlı kaleciler belirli periyotlarda performanslarını zirveye çıkarsalar da daha sonra düşüşe geçiyorlar. İşte son 5 yılda siyah-beyazlı kaleci koruyan o isimler...