Galatasaray gruplarda perdeyi açıyor! Şampiyonlar Ligi sınavı başlıyor

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! ''Bu Galatasaray duruşudur''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un sözleşmesi hakkında da konuşan Dursun Özbek, ''Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok.'' dedi. İşte detaylar...