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Haberler
  • 22 Mayıs 2025 Perşembe 14:43

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kadrosu! Bu yaz yıldız yağmuru olacak

Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Bu sezon da şampiyonluğu kaçıran ve gelecek sezona bomba gibi bir kadroyla girmek isteyen ve sarı-lacivertliler transferde gözünü yıldız isimlere dikti. İşte detaylar...

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