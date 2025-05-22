Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kadrosu! Bu yaz yıldız yağmuru olacak

Galatasaray'da sezon sonu ayrılık rüzgarları esecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. İşte o isimler...

Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjde! Juventus'u direkt reddetti

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı golcünün takımda kalması için çalışmalarını sürdürürken, Cimbom'a müjde niteliğinde bir haber de ortaya çıktı. Buna göre Osimhen'in, İtalya Serie A devi Juventus'u reddettiği belirtildi. İşte detaylar...