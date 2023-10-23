Fenerbahçe-Hatayspor maçına o karar damga vurdu! ''Ofsayt yok, penaltı var''

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Erden Timur'a: ''Sahtekarca açıklamalar yapıldı, alzheimer başlangıcı olabilir''
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. İşte o açıklamalar...
Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...