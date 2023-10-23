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Haberler
  • 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:58

Fenerbahçe-Hatayspor maçına o karar damga vurdu! ''Ofsayt yok, penaltı var''

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u 4-2 yendiği maçtaki hakem kararları gündem oldu. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları, karşılaşmada Edin Dzeko'nun iptal edilen penaltısını değerlendirdi. İşte detaylar...

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