Fenerbahçe'den Edin Dzeko geçti! İşte mücadeleyle dolu Türkiye hikayesi...

''Balkan''bahçe dönemi bitti! Fenerbahçe'de bir devrin sonu
Fenerbahçe'de bir devir sona erdi. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda eden sarı-lacivertlilerde ''Balkan''bahçe dönemi bitti. İşte o isimlerin hikayesi...
Galatasaray'dan 5. yıldız transferi! Şampiyona 105 milyon euroluk yıldız
Üst üste 3. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmaya hazırlanan Galatasaray, 105 milyon euroluk yıldızı getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...