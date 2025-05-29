Fenerbahçe'den çılgın teklif! Kevin De Bruyne için servet döktüler

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler'e, Kenan Yıldız'dan Kerem Aktürkoğlu'na… Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Türk futbolcular bu sezon sergiledikleri performansla takımlarına büyük katkı sağladı. Bazı oyuncular şampiyonluk yarışına damga vururken, bazıları sakatlıklarla boğuştu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Şampiyonluk sonrası 9 ayrılık birden

25. şampiyonluk ve 5 yıldızını kutlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da yaşanacak. İşte vedalaşılacak 9 isim...