Fenerbahçe'de gündem orta saha! İşte adaylar...

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Yıldızlar geçidi: 2023 yılında Arabistan'a transfer olan en pahalı oyuncular Suudi Arabistan Ligi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'nın önemli futbolcularını transfer etmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren ve ödediklerini bonservis bedelleriyle dikkat çeken Suudi kulüpleri, birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. İşte Suudi ekiplerinin en pahalı transferleri...

İşte Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu Trendyol Süper Lig'e yaz tranfer döneminde birçok yıldızı geldi. Bu haberimizde sizler için Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu listeledik.