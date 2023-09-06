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Haberler
  • 6 Eylül 2023 Çarşamba 09:35

Fenerbahçe'de gündem orta saha! İşte adaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 6 numara arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde ise 4 aday öne çıkıyor. İşte o isimler...

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