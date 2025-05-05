Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

Galatasaray'dan taraftara mesaj! ''Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese''
Galatasaray, 1 Milyon forma kampanyası için taraftara çağrıda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftara mesaj yolladı. İşte o açıklamalar....
Kupada yıldızlar geçidi! İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin en değerli futbolcuları...
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçta gözler iki takımın da yıldızlarının üstünde olacak. İşte derbinin en değerli oyuncuları...