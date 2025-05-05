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Haberler
  • 5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:57

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

Süper Lig'de 34. haftada Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

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