Estetik ve teknoloji, 2022 Dünya Kupası statlarında buluştu! İşte şampiyonu belirleyecek stat

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'', Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'' ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.