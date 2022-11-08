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  • 8 Kasım 2022 Salı 12:05

Estetik ve teknoloji, 2022 Dünya Kupası statlarında buluştu! İşte şampiyonu belirleyecek stat

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

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Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumu belli oldu! İşte o liste

Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumu belli oldu! İşte o liste

İngiliz The Sun'ın Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumunu açıkladı. Türkiye'deki 3 stadyumda üst sıralarda yer aldı

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'', Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'' ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.

UEFA ülke puanı sıralaması! Türk takımları Avrupa'da kaç puan topladı?

UEFA ülke puanı sıralaması! Türk takımları Avrupa'da kaç puan topladı?

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ederken, aldıkları puanlarla da Türkiye'nin sıralamadaki yerini etkiliyor. Temsilcilerimizin boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gözler 5. hafta maçlarına çevrildi. Oynanacak maçlar öncesinde futbolseverler, 'UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?' şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022-2023 sezonunda Türk takımlarının topladıkları puanlar ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
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