En pahalı Türk futbolcular belli oldu! İşte açıklanan liste...

Fenerbahçe'den Edin Dzeko geçti... 2023-24 sezonunun başında sarı-lacivertlilere transfer olan yıldız oyuncu Fenerbahçe'de kupa kazanamasa da mücadelesiyle iz bıraktı. İşte Dzeko'nun Fenerbahçe hikayesi...

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda eden sarı-lacivertlilerde ''Balkan''bahçe dönemi bitti. İşte o isimlerin hikayesi...

Galatasaray'dan 5. yıldız transferi! Şampiyona 105 milyon euroluk yıldız

Üst üste 3. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmaya hazırlanan Galatasaray, 105 milyon euroluk yıldızı getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...