Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! ''Bu Galatasaray duruşudur''

İsmail Kartal tercihini yaptı! İrfan Can Eğribayat mı, Dominik Livakovic mi?
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan İsmail Kartal, kaleci için tercihini yaptı. İşte yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın eldivenleri tercih edeceği isim...
Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar...
Yine hareketli geçen bir yaz transfer dönemi daha sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'dan birçok yıldız boşta kaldı. İşte kulüpsüz futbolcular...
En iyiler burada: Ballon d'Or'u en çok kazanan 10 oyuncu
Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen ''Ballon d'Or'', her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür. İşte bu ödülü en çok kazanan 10 isim...