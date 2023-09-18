Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! ''Bu Galatasaray duruşudur''

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İsmail Kartal tercihini yaptı! İrfan Can Eğribayat mı, Dominik Livakovic mi? Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan İsmail Kartal, kaleci için tercihini yaptı. İşte yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın eldivenleri tercih edeceği isim...

Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar... Yine hareketli geçen bir yaz transfer dönemi daha sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'dan birçok yıldız boşta kaldı. İşte kulüpsüz futbolcular...