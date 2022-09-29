Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede
Messi ve Ronaldo'nun kariyerinin son demlerini yaşadığı günlerde, futbol dünyasını gözünü yeni genç yeteneklere dikti. Next Generation şirketi, 2022'nin en yetenekli ve potansiyelli 60 genç yıldızını açıklarken, Süper Lig'den 2 isimle birlikte Juventus'un Bayern Münih'ten transferi Kenan Yıldız da listede yer aldı.
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LA GUAİRA
Kervin Andrade
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