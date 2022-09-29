Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu açıklandı! Türkiye'den 3 isim listede

Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası: Kaleci sorunu! İşte son 5 yılda gelip geçen isimler...

Beşiktaş, dönem dönem kalesinde emin ellere yer verse de genel hatlarıyla bir file-bekçisi problemi yaşıyor. Beşiktaşlı kaleciler belirli periyotlarda performanslarını zirveye çıkarsalar da daha sonra düşüşe geçiyorlar. İşte son 5 yılda siyah-beyazlı kaleci koruyan o isimler...