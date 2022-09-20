Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası: Kaleci sorunu! İşte son 5 yılda gelip geçen isimler...

Dünyanın en pahalı 15 futbolcusu açıklandı! Birinci sıradan bakın hangi isim var?

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı ''Haziran 2022 itibarıyla en değerli futbolcular'' raporuna göre piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu belirlendi.