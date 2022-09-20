Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası: Kaleci sorunu! İşte son 5 yılda gelip geçen isimler...
Beşiktaş, dönem dönem kalesinde emin ellere yer verse de genel hatlarıyla bir file-bekçisi problemi yaşıyor. Beşiktaşlı kaleciler belirli periyotlarda performanslarını zirveye çıkarsalar da daha sonra düşüşe geçiyorlar. İşte son 5 yılda siyah-beyazlı kaleci koruyan o isimler...
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Beşiktaş'ta hatırlanan isimlerden biri olan Fabri, 87 maçta oynadı. 94 gol yiyen Fabri, 27 maçta kalesinde gol görmedi. 1 kupa kazanan Fabri, 2016-18 arasında Beşiktaş'ta kalan file-bekçisi iz bırakmayı başladı.
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