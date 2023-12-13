Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 242. kez sahne alacak

''Yeni bir adım atmaya hazırım'' Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu transfere açık kapı bırakarak kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu aktardı.