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Haberler
  • 13 Aralık 2023 Çarşamba 15:54

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 242. kez sahne alacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayla Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkacak.

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