Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 242. kez sahne alacak

''Yeni bir adım atmaya hazırım'' Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu transfere açık kapı bırakarak kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu aktardı.
Davinson Sanchez'den Falcao itirafı! ''Her şey söylediği gibi oldu''
Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımda geçirdiği günler ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta zor günler yaşanmaya devam ediyor. Derbi performansıyla sınıfta kalan siyah-beyazlılar ilk yarı bitmeden şampiyonluğa avlu attı. Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tam 14 puan gerisinde yer alıyor.