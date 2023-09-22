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Haberler
  • 22 Eylül 2023 Cuma 21:16

Başarılarla dolu bir yıl! İşte 2023 yılına damga vuran Türk sporcular...

Türk sporcular 2023'e hızlı başladı. Milliler voleyboldan okçuluğa, futboldan yüzmeye, atletizmden sörfe ve buz patenine kadar birçok dalda büyük başarılara imza attı. İşte 2023'te başarılarıyla tarihe adını yazdıran sporcular...

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