Akrobasi pilotu Birkan Polat gösteri yaptı! Erzincan 3. Motosiklet Festivali başladı

Temsilcilerimiz, Avrupa kupalarına katılmak için eleme aşamasındaki mücadelelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam Şampiyonlar Lig 3. eleme turunda Lille deplasmanından mağlup ayrılmıştı. Bu sonuç, sıralamada değişikliğe sebep oldu. İşte detaylar...

Temsilcilerimiz hata yapmadı! İşte ülke puanında son durum...

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, 2. eleme turunda rakiplerini iki maçta da mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte alınan sonuçların ardından oluşan ülke puanı sıralaması...